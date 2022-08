Vertrauenskrise im Erzbistum Köln dauert unvermindert an : Stadtdechant Heidkamp fordert Stellungnahme von Kardinal Woelki

Exklusiv Düsseldor/Köln Der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp verurteilt die mögliche Instrumentalisierung des Kölner Betroffenbeirats durch die Bistumsleitung. Er fordert schonungslose Offenheit und Ehrlichkeit.

Nun fordert auch der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp ein Wort des Erzbischofs. Gerade in letzter Zeit hätten verschiedene Stadt- und Kreisdechanten immer wieder Transparenz und eine schonungslose Offenheit und Ehrlichkeit gefordert. „Dies gilt in besonderer Weise im Umgang mit Missbrauchsopfern“, erklärte er gegenüber unserer Redaktion. Die Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise der Katholischen Kirche im Erzbistum Köln und auch darüber hinaus könne nach seinen Worten nur so angegangen werden. Und: „Einen Betroffenenbeirat zu instrumentalisieren und Journalisten zu manipulieren geht für mich gar nicht. Deshalb erwarte ich, wie meine Mitbrüder in Köln, Bonn und Wuppertal, möglichst bald eine Stellungnahme unseres Kardinals.“ Zuvor hatten bereits die Stadtdechanten Robert Kleine (Köln), Wolfgang Picken (Bonn) und Bruno Kurth (Wuppertal) Kardinal Woelki zu einer unverzüglichen Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen aufgefordert.