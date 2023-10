10 Fakten Sankt Martin – Fakten über den Heiligen und Martinstag

10. Martin von Tours ist in ganz Europa bekannt. Viele Ortsnamen, Städte und alte Kirchen wurden nach ihm benannt. Sankt Martin wird jedoch vor allem in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien mit einem Laternenumzug gefeiert. In Polen werden am Martinstag süße Hörnchen gegessen, die nur von speziellen Bäckern zubereitet werden können. In Kroatien und Slowenien wird Most für die Herstellung von Wein traditionell getauft.

