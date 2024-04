Ein Wort in aller Munde Momentum mal!

Dabei verhält sich das Momentum an der Börse, so liest man, durchaus variabel. Es kann nämlich auch negativ und fallend sein, wenn ein Abwärtstrend sich weiter beschleunigt. Das hätte man nicht gedacht, dass man auch bei einem Sinkflug vom Momentum sprechen kann. Die Tagträumer von Borussia Mönchengladbach schauten in dieser Saison fortwährend auf den Abstand zum Europa-Platz sechs und mussten irgendwann feststellen, dass dieser Abstand immer größer wurde – der zur Abstiegsregion jedoch immer kleiner. Nach dem 0:0 gegen Union Berlin am 31. Spieltag wird wohl ein niederrheinisches Wunder, also ein Richtungswechsel beim Momentum in letzter Sekunde, eintreten müssen, damit die Fohlen nicht in der Relegation landen. Oder sie bedürfen fremder Schützenhilfe.