Urlaubs-Unterhaltung : Spielespaß für den Sommer

Das Würfelspiel „Big Money“ erinnert ein wenig an „Kniffel“. Foto: Tanja Liebmann-Decombé

Endlich Sommerferien! Wo immer es auch hingehen mag – im Koffer findet sich bestimmt noch ein Platz für ein spannendes Spiel, das im Urlaub für Abwechslung sorgt.

Den Alltag hinter sich lassen, an die See oder in die Berge fahren, das wünschen sich viele nach den langen Monaten des Lockdowns. Unterhaltsame Spiele im Gepäck garantieren noch mehr Abwechslung und kurzweilige Unterhaltung in den wertvollsten Wochen des Jahres. Wir geben Tipps zu empfehlenswerten Neuheiten für unterschiedliche Geschmäcker und Altersgruppen. Funktioniert auch zu Hause.

Für Zocker Herrlich, wenn man als einziger eine Insel mit wertvoller Beute ansteuert und kräftig abkassieren kann. Was für ein Pech, wenn die Mitspieler in die Quere kommen. Bei „Kanonen und Dublonen“ ist beides möglich. In jeder Runde stehen nämlich drei Inseln zur Wahl, und die Spieler müssen sich per geheimer Karte entscheiden, wo sie hinwollen. Landen mehrere Zocker am selben Ort, entscheiden Würfel, wer die Beute bekommt oder ob sie liegen bleiben muss. Da Runde um Runde der Zufall den Wert der Beute bestimmt und die Spieler immer wieder neu planen können, ist es mehr als spannend, wer den größten Erfolg einfahren wird. Fazit: nervenaufreibend, laut und lustig.

Kanonen und Dublonen von Michael Schacht, erschienen bei Pegasus Spiele. 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 10 Euro.

Für Kindergartenkinder Ein Gedächtnisspiel mit Sound-Elementen zu verknüpfen, ist eine gute Idee. Prima umgesetzt wird sie in dem pfiffigen Bauernhofspiel „Farmer Jones“. Im Mittelpunkt steht ein batteriebetriebener Wassertrog, der den Spielern per Knopfdruck sagt, nach welchem Tier, Werkzeug oder sonstigem Gegenstand der Bauer gerade sucht. Die Spieler versuchen nun reihum, aus der Auslage das passende Plättchen aufzudecken. Bei Übereinstimmungen gibt es das Plättchen als Belohnung. Gut gemacht ist, dass aus der Soundbox nicht nur der jeweilige Suchbegriff, sondern auch ein typisches Geräusch ertönt – etwa das Bellen eines Hundes oder das Klopfen eines Hammers. Fazit: erweitert den Wortschatz, fördert die Merkfähigkeit und macht unheimlich viel Spaß.

Farmer Jones von Brad Ross und Jim Winslow, erschienen bei Piatnik. 2-4 Spieler ab 4 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 27 Euro.

Für Würfelfreunde Wer scheffelt die meiste Kohle? Um diese Frage geht es bei „Big Money“, einem gelungenen Würfelspiel, das im Grundsatz an „Kniffel“ erinnert. Straßen, gleiche Zahlen und andere Kombinationen sind das Ziel, um an Geld für den Kauf von Aktien zu gelangen. Bis zu drei Mal dürfen die Zahlenwürfel geworfen werden, und auch ein Farbwürfel ist im Spiel. Dieser bringt denjenigen, die Aktien in dieser Farbe besitzen, weitere Erträge. Mit Würfelpech kann es aber auch weniger gut laufen. Fazit: einfach, reizvoll, toll.

Big Money erschienen bei Ravensburger. 2-5 Spieler ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 26 Euro.

Für Geschickte Wenn aus einer Spielepackung eine Kullerbahn mit zwei Ebenen entsteht, macht das optisch Eindruck. Noch dazu, wenn auf die höhere Ebene funkelnde Edelsteine geschüttet werden. Und wow: Zu „Käpt'n Kuller“ gehört auch ein Zielfernrohr mit Totenkopf und Säbeln – eine Freude für mutige Piraten-Kegler, denen sich die Aufgabe stellt, die Diamanten auf die untere Ebene zu schießen. Also los: Rohr in Stellung bringen, Kugel durch das Rohr kullern lassen und hoffen, dass eine gute Kombination aus Steinen nach unten purzelt. Plättchen auf der Zielebene zeigen nämlich, welche Edelsteine abgegeben werden müssen, um eben jene Plättchen zu ergattern. Fazit: ganz schön kniffelig und in einer Variante auch mit Hindernissen spielbar.

Käpt'n Kuller von Kirsten Hiese, erschienen bei Schmidt Spiele. 2-4 Spieler ab 5 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 27 Euro.

Für Paare Anspruchsvoll, taktisch, raffiniert – diese Worte passen zu dem Zwei-Personen-Spiel „Paris“. Zu achten ist auf zweierlei: Zum einen sollten die Spieler ihre Plättchen so legen, dass ihnen eine möglichst große Gebäudefläche gelingt. Zum anderen sollten ihre Gebäude an möglichst viele Laternen angrenzen. Da die Partie in zwei Phasen verläuft, ist vorausschauendes Denken nötig. In Phase eins dürfen Straßenplättchen gelegt und Gebäudeplättchen genommen werden. Je nach Anordnung der Straßenplättchen bieten sich in Phase zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Gebäude zu legen und Sonderaktionen zu nutzen. Ideal ist es, eigene Pläne eins zu eins umsetzen zu können. Doch clevere Gegner werden dies zu verhindern wissen. Fazit: eine echte Herausforderung und optimal für Paare.

Paris von José Antonio Abascal, erschienen bei Kosmos. 2 Spieler ab 10 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 20 Euro.

Für Tierretter Bei „Ab auf die Arche“ schlüpfen die Spieler gemeinsam in die Rolle von Noah. Seine Aufgabe ist es, zu den neben seiner Arche stehenden Tieren die passenden Koffer-Plättchen aufzudecken. Gespielt wird vom Grundsatz her Memory, allerdings in einer pfiffigen Variante. Denn merken sich die Spieler die Symbole bereits aufgedeckter Plättchen, können sie diese später mit den passenden Tieren kombinieren. Je besser das Gedächtnis der Spieler, desto rascher wird es ihnen gelingen, alle Figuren unter das Dach der in der Spielschachtel aufgebauten Arche zu bringen. Nett gemacht ist, dass die Spieler nur dann verlieren, wenn sie allzu oft „Nieten“ aufdecken. Fazit: schönes Lauf- und Merkspiel; regt die Fantasie an und stärkt den Teamgeist.

Ab auf die Arche von Antje Gleichmann, erschienen bei Haba. 2-4 Spieler ab 3 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 10 Euro.

Für Tüftler „Roll on!“ ist ein Logikspiel und prima dazu geeignet, sich alleine die Zeit zu vertreiben. Es können aber auch mehrere Spieler an den Denkrätseln herumtüfteln. Aufgabenkarten geben ein Labyrinth vor, das die Spieler mit Barriere-Teilen auf einem aufstellbaren Spielbrett nachbauen. Vorgegeben wird ferner, welche Teile noch hinzugesteckt werden sollen und an welcher Stelle eine Kugel ins Labyrinth geschubst werden und wo sie wieder rauskommen soll. Sind die Teile gesteckt, und kommt die Kugel – oder in schwierigeren Leveln mehrere Kugeln – per Startrampe ins Rollen, zeigt sich schnell, ob sie das gewünschte Ziel erreicht. Hier auf Anhieb richtig zu liegen, gelingt nur mit Geschick und Vorstellungskraft. Fazit: herausfordernd und spannend.

Roll on! von Yossef Sonnenfeld, erschienen bei HUCH!. 1 Spieler ab 7 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 27 Euro.

Für Teamspieler Die Verpackung von „Sebastian Fitzek – Killercruise“ lässt sich ruckzuck in einen dreidimensionalen Spielplan in Schiffsform verwandeln. Ähnlich genial kommt die Geschichte daher: Auf dem Schiff ist ein Killer, eingeschleust durch einen Psychopathen, der sich im Unterdeck versteckt. Wird es den Spielern gemeinsam als Team gelingen, sich und andere Passagiere zu schützen? Werden sie bis zum Versteck vordringen können und rechtzeitig durch das schlaue Kombinieren von Hinweisen herausfinden, wo sich der Psychopath aufhält? Fazit: an die Nervenkitzel-Atmosphäre aus den Thrillern von Sebastian Fitzek erinnernd, top ausgestattet und in einer Variante auf Zeit nur mit viel Glück zu gewinnen.

Sebastian Fitzek – Killercruise von Marco Teubner, erschienen bei moses. 2-4 Spieler ab 12 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 40 Euro.

Tipps für gute Spiele unter zehn Euro

Sherlock – Grabesstille von Alberto Millán, erschienen bei Abacusspiele. 1-8 Spieler ab 12 Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 7 Euro.

Dice Academy von Yannick Gobert, erschienen bei Blue Orange/Asmodee. 2 bis 6 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 9 Euro.

Duck von Johannes Krenner, erschienen bei HUCH!. 3-5 Spieler ab 8 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 9 Euro.

Alle meine Pferdchen von Daria Ermakova, erschienen bei Noris. 2-6 Spieler ab 5 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 8 Euro.