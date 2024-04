Premiere von „Spatz & Engel“ Zwei seelenverwandte Weltstars

Es mag viele erstaunen, dass Marlene Dietrich und Edith Piaf über Jahrzehnte durch eine tiefe Freundschaft verbunden waren. Anfangs soll es sogar eine Liebesbeziehung gewesen sein. Für das Theaterstück „Spatz & Engel“ haben sich die Autoren Daniel Große Boymann und Thomas Kahry auf Spurensuche begeben. In einem musikalischen Bilderbogen zeichnen sie die Geschichte der Seelenverwandtschaft zweier Weltstars nach, von der ersten Begegnung in New York bis zum frühen Tod der Piaf. Deren schönste Chansons, darunter „Milord“, „La vie en rose“, „Non, je ne regrette rien“ und die berührende „Hymne à l’amour“ sind in die Handlung eingebettet, ebenso einige Lieder und Balladen der Dietrich.