Sparkasse spendiert Off-Raum Junge Kunst in der ehemaligen Stempelfirma Baumann

Die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf unterstützt seit ihrer Gründung im Jahr 2000 die verschiedensten Kulturprojekte in der Region. Sie vergibt den Düsseldorfer Literaturpreis, finanziert Reisestipendien an Studierende der Kunstakademie. Inzwischen sind es über 520 Projekte mit rund 3,3 Millionen Euro, die über die Stiftung in die Kultur fließen. Illustre Ankäufe von Künstlern wie Ruff, Schütte oder Tillmans gingen als Dauerleihgaben an den Kunstpalast. Jetzt erhält der künstlerische Nachwuchs sogar einen Off-Raum in einer eigenen Immobilie des Geldinstituts an der Steinstraße 17.