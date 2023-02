Spektakuläre Schenkung ans Goethe-Museum Düsseldorfer Goethe-Brief wiederentdeckt

Wir schreiben den 3. Dezember des Jahres 1800. Der Ort: Weimar. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) sitzt daheim, tippt den Gänsekiel kurz ins Tintenfass und beginnt den Brief mit diesen Worten: „Indem ich Ihnen, werthester Herr Kolbe, die Zeichnung des Rhesus zurückschicke, füge ich 14 Ducaten für den Hector hinzu, die in dem Deckel befestigt sind.“ Der Brief des deutschen Dichterfürsten geht nach Düsseldorf zum dort lebenden Maler Christoph Heinrich Kolbe (1771–1836). Es ist kein herausragendes Schriftstück in der umfänglichen Korrespondenz Goethes, aber eben auch kein gänzlich unbedeutendes.