„SOS & Friends“ im Schauspielhaus Mit einem Cello für junge Mütter

„Female Empowerment“ ist auch ein Thema, mit dem sich Raphaela Gromes seit geraumer Zeit beschäftigt. „Während meines Studiums habe ich mich gefragt, warum es so wenige Komponistinnen gibt“, erinnerte sich an den Auslöser für ihre Recherche, deren Ergebnis sie überraschte: „Ich stellte bei meinen Nachforschungen fest, dass es tatsächlich über 3000 Komponistinnen gibt, die zum Teil wunderschöne Symphonien geschrieben haben.“ Doch wie es in der patriarchal geprägten Geschichte oft so ist: Nach ihrem Tod gerieten ihre Namen und ihre Werke in Vergessenheit.