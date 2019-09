Restitution von Kunstwerken : Wie Kunstwerke heilen können

Die Rückgabe von NS-Raubkunst bietet viele Chancen der Verständigung, aber auch die Gefahr von neuem Antisemitismus droht.

Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht über die Rückgabe eines Kunstwerks groß die Rede ist. Sogenannte Raubkunst, Bilder also, die Nazis den jüdischen Besitzern entrissen hatten. Solche Restitutionen sind stets mehr als bloß juristische „Altlasten“, die gut 70 Jahre nach der Shoa, dem Massenmord an der europäischen Juden, geklärt werden. Eine solche Sicht verkennt zudem die Tragweite der Korrekturen von Unrecht. Denn inzwischen wird die geraubte Kunst nicht mehr nur den Besitzern zurückgegeben, sondern durch den großen zeitlichen Abstand zum Völkermord weit häufiger den Erben.

Die Autorin 1979 geboren; sie studierte in Berlin, Rom und Paris. 2018 wurde sie an der Heine-Uni Professorin für Öffentliches Recht und Rechtssoziologie.

Restitution läuft mitunter sogar Gefahr, sich ins Gegenteil zu verkehren und neuen Antisemitismus zu produzieren. Das hat nach Ansicht Schönbergers auch mit dem heiß gelaufenen Kunstmarkt zu tun. Dort nämlich erwächst das immense Interesse daran, dass Kunstwerke, die plötzlich aus Museen wieder in private Hände gelangen, möglichst schnell in den Verkauf kommen. Schon das erzeuge nach Einschätzung der Juristin bei vielen ein ungutes Gefühl. „Zum anderen bedient es genau die übelsten antisemitischen Klischees.“

Die ganze Debatte über NS-Raubkunst, die hierzulande überdies erschreckend spät geführt und dann lange Zeit eher am Rande behandelt wurde, hat inzwischen unsere Kunstrezeption gewandelt. Museen gelten als Orte, an denen sich die Bürgergesellschaft vorbehaltlos ihrer Kultur und ihrer Geschichte vergewissern konnte. Diese Unschuld aber haben die beeindruckenden Monumente verloren. Auch das sei eine Sache, die für viele Akteure nur schwer zu verkraften ist. „Wir entdecken jetzt verstärkt, dass Objekte eine Geschichte haben. Sie sind nie unschuldig, bloß weil sie im Museum zu sehen sind. Erst langsam wird der Kontext jedoch zum Gegenstand der musealen Aufarbeitung“, so Schönberger. Zwar seien die ethnologischen Sammlungen vor dem kolonialen Hintergrund in diesem Sinne nie unschuldig gewesen – und die aktuellen Debatten ums Berliner Humboldt-Forum sind ein Beispiel dafür. Doch jetzt muss sich die Gesellschaft eingestehen, dass es bei der NS-Raubkunst im Grunde dasselbe ist.