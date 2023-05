Sopranistin Sonya Yoncheva Diva, Kriegerin, Königin

Am 3. Mai gab Sonya Yoncheva an der Mailänder Scala ihr Rollendebüt als Maddalena in „Andrea Chénier“ von Umberto Giordano. Fünf Vorstellungen sind es in diesem Monat, zwei davon mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle. Und was macht die Sopranistin dazwischen? Da jettet sie mal eben nach Düsseldorf, um kommenden Freitag als Stargast der festlichen Operngala des Freundeskreises der Deutschen Oper am Rhein Glanz zu verleihen. „Mein Terminkalender ist sehr voll“, sagt sie, „aber dieses Konzert wollte ich unbedingt singen, weil ich so schöne Erinnerungen an Düsseldorf habe.“ Bei einer Verdi-Gala in der Tonhalle vor einigen Jahren war sie begeistert von der kundigen Hingabe des Publikums. Die Rheinoper ist ihr noch neu, die Vorfreude daher groß.