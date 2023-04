Sony World Photography Awards 2023 Auf der Suche nach einem toten Freund

Der polnische Fotograf Kacper Kowalski legte 10.000 Kilometer in 76 Alleinflügen mit einem Tragschrauber oder einem motorisierten Gleitschirm zurück, um die unwirkliche Winterlandschaft der zugefrorenen Gewässer in der Nähe von Tricity in Nordpolen aus einer anderen Perspektive aufzunehmen. „Ich wusste nicht, was ich sehen würde, als ich flog“, sagt Kowalski, „ich ließ mich vom Instinkt leiten, wie ein Vogel, der sein Nest verlässt.“ Alle Sieger des Sony World Photography Awards 2023 zeigen wir in einer Bildergalerie.