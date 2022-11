100 Jahre Düsseldorfer Volksbühne : Von Wunschzetteln und Theaterliebe

Düsseldorf Theater von Bürgern für Bürger – das war der Grundgedanke, als 1921 in Düsseldorf die Volksbühne entstand. Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen dieser besonderen Kulturinstitution mussten im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen. Nun feiert das Theatermuseum mit einer Sonderausstellung nach.

Theater fürs Volk. Für alle mit schmaler Geldbörse. Das war der Grundgedanke der so genannten Volksbühnen, die Anfang des 20 Jahrhunderts deutschlandweit entstanden sind. Auch in Düsseldorf sollten die Arbeiter einen Zugang zu kulturellen Angeboten bekommen, denn die üblichen Kartenpreise konnte sich nur die gehobene Gesellschaftsschicht leisten. So entstand 1921 der Verein der Düsseldorfer Volksbühne aus der Arbeiterbewegung heraus.

Da es bis heute ein Projekt von Bürgern für Bürger ist, stellt die Sonderausstellung „Von Theaterliebe und Wunschzetteln“ im Theatermuseum die Mitglieder ins Zentrum einer sehr persönlichen Rückschau mit vielen Fotografien, Titelbildern der Vereinszeitung „Kultur am Rhein“, Bannern verschiedener Werbekampagnen und Requisiten.

Realisiert wurde die Retrospektive in Zusammenarbeit mit dem Dumont-Lindemann-Archiv. Die Mitglieder der Düsseldorfer Volksbühne erinnern sich in Videointerviews an ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit der Theaterwelt. „Für uns war es wichtig, dass sie zu Wort kommen. Denn ohne ihr Engagement gäbe es weder die Volksbühne schon 100 Jahre, noch hätte sie diesen Einfluss auf das Programm der großen Bühnen gehabt“, betont Kuratorin Christina Vollmert. Es sei der Gemeinschaftsaspekt, den alle Teilnehmer ihrer Interviewreihe als besonders positiv empfänden.

Wer sich die Zeit nimmt, kann in alten Fotoalben blättern und die Jahrzehnte mit ihren jeweiligen Höhepunkten Revue passieren lassen oder aktiv die Wunschzettel-Aktion unterstützen. Dafür liegen Zettel und Stifte für die Besucherinnen und Besucher bereit.

Die Mitglieder der Volksbühne schreiben zu Beginn jeder Spielzeit auf Wunschzetteln auf, welche Kleinkunstgattung sie wann gerne sehen möchten. Die Geschäftsführung des Vereins vertritt diese Wünsche vor der jeweiligen Leitung von Konzerthäusern und Bühnen.

Legendär war die langjährige Geschäftsführerin Friederike Wilms. Die 2020 verstorbene Düsseldorferin war berühmt für ihr Engagement und ihren exquisiten Geschmack, wenn es um Mode ging. Die Sonderausstellung zeigt auch einige Stücke der extra für sie auf Maß geschneiderten Garderobe.