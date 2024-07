Ramses-Ausstellung im Kölner Odysseum Die große Show des Ramses

Aber auch vom einst schlechten Zustand der Ramses-Mumie will Hawass in der Einleitung zum Ausstellungskatalog nichts wissen. Und es grenzt schon an eine Verschwörungstheorie, wenn er schreibt, Ramses sei keineswegs in einem schlechten Zustand gewesen. Das hätten die Franzosen nur behauptet, um die Mumie in ihren Besitz zu bekommen und als Bösewicht darzustellen. Bei Hawass klingt das so: „Jedoch glaube ich, dass es tatsächlich daran lag, dass ein gewisser französischer Arzt, der damals für mehrere einflussreiche Persönlichkeiten im Nahen Osten arbeitete, die Mumie auf Beweise dafür untersuchen wollte, dass Ramses II der Pharao des Exodus war.“ Solche hanebüchenen Behauptungen sind gefährlich, und es ist unverantwortlich, diese in einem Ausstellungskatalog zu publizieren.