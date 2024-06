Postum erschienene Erinnerungen von Zygmunt Baumann Ein Ticket selbst für den Flüchtlingszug

Als einer der vielen Flüchtlingszüge bombardiert wird, verlässt der Vater die in einer Station wartende Bahn – auf der Suche nach Personal. Er konnte, so Bauman, es einfach nicht ertragen, den ganzen Weg gereist zu sein, ohne ein Ticket bezahlt zu haben. „Er konnte Unehrlichkeit nicht ausstehen“, so Bauman, selbst in größter Lebensgefahr nicht.