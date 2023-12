Fotoausstellung der Bochumer Situation Kunst Atelier im Stahlwerk

So muss man dicht herantreten an die Aufnahmen, die den Herstellungsprozess im Walzwerk, in der Schmiede und in der industriellen Weiterverarbeitung festhalten – am Ende des Rundgangs erwartet den Besucher eine Auswahl von vollendeten Serra-Skulpturen. Die Umformung von Stahlplatten, das Walzen der Grobbleche, das Schmieden von Stahlblöcken, solche brachialen Malocher-Vorgänge hat Reinartz mit einem Nuancenreichtum der Schwarz- und Grautöne eingefangen, der jedem gemalten Stillleben zur Ehre gereichte.