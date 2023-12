Konzert-Bericht Sleep Tokens Ritual in Köln

Info

Aufstieg Sleep Token haben sich 2023 eine rasant wachsende Fangemeinde erspielt. Von einigen Hunderttausend Hörern bei Spotify ist diese mittlerweile auf über zwei Millionen angewachsen.

Durchbruch Mit „The Summoning“, einer der ersten Single-Auskopplungen aus dem dritten Album „Take Me Back To Eden“, landete die Band einen viralen Hit.

Alben Sleep Token wurde 2016 gegründet, die bisherigen Alben „Sundowning“, „This Place will Become your Tomb“ und „Take Me Back To Eden“ bilden eine in sich geschlossene Trilogie.