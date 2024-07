Nach Ohrfeige eines Sängers und Therapie Dirigent Gardiner verlässt seine eigenen Ensembles

Der englische Dirigent Sir John Eliot Gardiner verlässt sein eigenes Kind, die 1964 von ihm gegründeten Monteverdi Choir and Orchestras (MCO). Der 81-Jährige hatte im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen, nachdem er beim Berlioz-Festival in La Côte-Saint-André den Sänger William Thomas geohrfeigt hatte, als dieser während eines Konzerts auf der falschen Seite vom Podium abging. Gardiner verwies damals auf die starke Hitze und möglicherweise falsch eingenommene Medikamente. Ohnehin sei er, was sein Verhalten betreffe, dringend fachlicher Hilfe bedürftig, sagte er damals. Seitdem war es ruhig um den Künstler geworden.