„Singpause“ in der Düsseldorfer Tonhalle Hörbar beseelt

Gleich beim „Waldkonzert“ zum Auftakt werden so manchem Zuhörer die Augen nass, so schön, so frisch und so berührend klingt es. Es folgen auf Englisch „Come, follow me“ und „Wir sind die Musikanten“. Danach sind die Erwachsenen gefordert. Bei „Das Orchester“ übernehmen sie nach Geige, Klarinette und Pauke den Part des Horns, ein großer Spaß für alle. Tradition bei der „Singpause“ ist auch, dass in vielen Sprachen gesungen wird. Arabisch bei „Ya em sleyman“ aus dem Libanon, Polnisch bei „W murowanej piwnicy“, Türkisch bei „Üsküdara gideriken“. Hier kommt auch das lange Regenrohr zum Einsatz. Geschnitten aus einem Kaktus und gefüllt mit Kügelchen, lässt es den Regen nur so prasseln. „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ und das Düsseldorfer Radschlägerlied vertreten das deutsche Liedgut, ebenso „Kikeriki“. Fröhliches Gegacker leitet das bayerische Schmankerl ein, dazu schlagen die Kinder mit den Armen. Für jedes Lied gibt es eine spezielle Choreografie, die Marieddy Rossetto den Singleitern und die wiederum den jungen Sängern beigebracht haben. Das klappt erstaunlich gut, alles wirkt wie aus einem Guss.