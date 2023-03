Beschwerde zum Sing-Out-Projekt Wenn die Chorproben zur Enttäuschung werden

Große Chöre faszinieren. Wenn viele Stimmen harmonieren und gemeinsam erklingen, erzeugt das im Menschen ein überwältigendes Gefühl, eines von großer Energie. Gerade deshalb erfreuen sich Mass-Choir-Projekte, also Großchorprojekte, aktuell großer Beliebtheit. In vielen Städten werden sie angeboten – für eine einmalige Teilnahme: So bleibt man unverbindlich.