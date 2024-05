Folge drei des Tauschkonzerts Warum Sammy Amara bei „Sing meinen Song“ die Tränen kommen

Sammy Amara und Johannes Oerding, der seit 2021 Gastgeber der Sendung ist, sind schon lange befreundet. „Unsere Eltern kannten sich“, erklärt Oerding den anderen. „Sammy, mein Vater hat mir erzählt, wie oft dein Vater von dir gesprochen hat. Und wie stolz er auf dich war.“ Harte Schale, weicher Kern: Amara kommen bei der Erinnerung an seinen Vater, der dieses Jahr verstorben ist, die Tränen. Als Oerding mit „Ihr da oben“ eine Broilers-Hommage an Menschen anstimmt, die nicht mehr da sind, muss Amara von Emilio und Eko Fresh getröstet werden. Der Song, der auch bei Broilers-Konzerterten zu den gestandenen Höhepunkten zählt, gewinnt auch in der Cover-Version von Oerding die Herzen. Ihm selbst bricht beim Singen fast die Stimme weg.