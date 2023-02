Großartige Aufnahme der Sinfonien Schumann aus dem Ikea-Katalog

Die Musik einer CD zählt ja zur Inneneinrichtung. Man könnte sich in den Klängen selbst wohnlich einrichten. Da liegt es nahe, bei dieser Produktion aus Örebro, der schwedischen Provinz, die Namenstüftler eines nationalen Möbelhauses zu Hilfe zu nehmen. Wie würde Ikea die Sätze dieser Gesamtaufnahme aller Sinfonien und Ouvertüren von Robert Schumann (Bis Records 2669, drei CDs) wohl nennen, die wir künftig an bevorzugter Stelle in unserem Billy-Regal stehen haben? Wie klingt dieser Schumann im internationalen Musizierkatalog, aus dem mancher so gern bestellt?