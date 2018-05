"Simpel" zeigt die lange Reise der besten Brüder der Welt

Rechnerisch ist Barnabas, den sie im Dorf Simpel nennen, Bens großer Bruder. Aber er wird immer der Kleine sein. Bei seiner Geburt gab es Komplikationen, geistig bleibt der 22-Jährige deshalb auf dem Stand eines Kleinkinds. Bens (Frederick Lau) Tage bestehen aus Simpel, für nichts und niemand sonst ist Platz. Wenn Ben nicht am Hafen arbeitet, geht er Simpel im Nordseewatt einfangen, spielt mit Simpel und dessen Stofftier Monsieur Hasehase oder bringt Simpel ins Bett.

Halb Bruder-Melodram und halb Roadmovie, beobachtet nun "Simpel" seine zwei ungleichen Helden gleichermaßen genau, wobei Frederick Lau als Ben die weitaus interessanteren Seelenkonflikte mitbringt. Denn natürlich kann Ben im Grunde schon seit Jahren nicht mehr, sehnt sich nach einem eigenen Leben ohne Klotz am Bein. Sein aufgestauter Frust schlägt sich in vielen Dialogzeilen des Films nieder. Um Ausreden, Verdrängung und Angst vor dem Leben geht es also in "Simpel", um Verantwortung auch. Besonders die gegenüber der eigenen Person. David Kross gibt Simpel mit Verve und viel Körpereinsatz. Das macht er nicht so ausgewogen wie der junge Leonardo DiCaprio damals in "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa", übersteuert aber auch nicht so penetrant wie Sean Penn in "I am Sam". Dann sind da noch ein paar nette Nebenrollen, eine kurze für Annette Frier als warmherzige Prostituierte an der Bushaltestelle, die spontan zu Simpels Babysitterin wird. Mehr Raum bekommen die Hamburger Sanitäter Aria (Emilia Schüle) und Enzo (Axel Stein), wobei Goller den empathischen Enzo schnell als Kumpel für Simpel einteilt und die kratzbürstige Aria als love interest für Ben.