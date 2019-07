Ludwigsburg : Besser studieren trotz Handicaps

Ludwigsburg Simone Danz engagiert sich als Professorin mit Handicap für Studierende.

Elf Prozent der Studentinnen und Studenten in Deutschland haben eine Beeinträchtigung, ergab eine umfangreiche Untersuchung im Auftrag des Deutschen Studentenwerks (2016/17). Danz will Solidarität und Einfühlungsvermögen verstärken und an die Stelle von falscher Scham und unerwünschtem Mitleid stellen. Nicht zuletzt wegen ihrer eigenen Erfahrungen.

Der übertriebenen Fürsorge entzieht sich die sportliche junge Frau nach dem Abitur, indem sie für fast drei Jahre nach Indien geht. Dort lernt sie die direkte Art der Leute schätzen – und „dass es nicht selbstverständlich ist, dass an allen alles dran ist“. Zurück in Deutschland macht Danz Mitte der 80er Jahre in Hannover eine Ausbildung zur Gärtnerin. Es folgen einige Jahre in Heidelberg als Arbeitstherapeutin für „milieugeschädigte Jugendliche“, bis sie sich mit 35 Jahren entscheidet, berufsbegleitend zu studieren. Erst Erziehungswissenschaften in Frankfurt am Main, danach Hochschul- und Wissenschaftsmanagement in Bremen, 2015 wird sie in Berlin promoviert.