Interview Götz Aly : Der Prophet, der sich selbst nicht retten konnte

München Der Historiker hat die spannende Lebensgeschichte des Autors und Finanzbeamten Siegfried Lichtenstaedter erforscht.

Aly 2003 arbeitete ich an einem Projekt zur Massendeportation von Menschen in Europa bis etwa 1950. Und dabei stieß ich auf die Umsiedlungsideen von Siegfried Lichtenstaedter, ohne freilich zu wissen, dass es seine Texte waren, da er sich vieler Pseudonyme bediente. Damals dachte ich zunächst, es handelt sich um einen türkisch-osmanischen Autor. Erst viel später begegnete ich seinen Schriften zum Antisemitismus, als ich auch zu diesem Thema arbeitete.

Aly Na ja, er hat die Nazipresse vom ersten Tag an täglich gelesen. Und das merkt man. Denn darin las er schon 1923, dass man 600.000 deutsche und 200.000 österreichische Juden enteignen und notfalls töten solle. Auch schrieb er in einem satirischen, fiktiven Leitartikel, dass die Juden nicht immer das Glück hätten wie beim Auszug aus Ägypten und sich im Meer eine Gasse bilden würde. Das Meer könne ja auch zuschlagen. Das war 1926. Und seine konkreten Vorhersagen: Er sagt unter anderem 1903 den Zweiten Weltkrieg für 1939/40 voraus; und er prophezeit, dass Deutschland mit stiller Billigung Russlands die slawischen Nachbarstaaten überfallen werde. Er nannte das Zukunftsgeschichtsschreibung, was er sich da in seinen Nachtstunden ausgedacht hat.