Düsseldorf: Sie liebt Brahms

Düsseldorf Das Philadelphia Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin in der Tonhalle.

Orchesterkultur und Formel-1-Rennen haben erstaunlich viel gemeinsam. Es geht um edlen Lärm. Es geht um Schnittigkeit, ästhetischen Zauber und perfektes Funktionieren von Systemen. Es geht auch um den einen Piloten, der die Karre steuert. Und es geht um die Bereifung: Will man lieber schnell fahren oder mit Grip, also mit Bodenhaftung, etwa bei Regen und Schnee?

Das Philadelphia Orchestra tut beides. Es lud uns jetzt in der Düsseldorfer Tonhalle ein, sozusagen beim Großen Preis der USA dabei zu sein. Das Team gehört nicht grundlos zu den "Big Five", den fünf großen US-amerikanischen Spitzenorchestern. Wenn die tiefen Streicher durchs Finale von Robert Schumanns 4. Sinfonie d-Moll rasen und doch nie die Spur verlieren; wenn das schwere Blech in Strauss' "Don Juan" auf der Zielgeraden noch einmal die Motoren röhren lässt und doch keine Sekunde derb wirkt; wenn die Holzbläser federleicht mit der Eleganz eines speziellen orientalischen Teppichs durch die Musik fliegen - dann hält man den Atem an. Aber nie seine Ohren zu.