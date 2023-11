Konzert in Köln Sido ist ganz schön alt geworden

Die Zeit und was sie mit uns macht, das ist Sidos großes Thema. Nicht nur an diesem Abend in Köln, den Paul Würdig als „größtes Konzert seines Lebens“ bezeichnet. Wozu passt, dass der Meister in der mit 17.000 Menschen sehr unterschiedlichen Alters vollbesetzten Kölner Arena nicht lange auf sich warten lässt: Nach kurzem Vorprogramm inklusive überflüssigem Comedy-Warm-Up und den Nachwuchs-Rappern von UVT aus Siegburg, von denen man gerne mehr gehört hätte, steht Sido nach einem gewaltigen Bass Punch allein im Rampenlicht. Auf einer riesigen Bühne, auf der im Laufe der nächsten zwei Stunden nicht allzu viel passiert, was dem Mann in weißem Hemd und weißer Hose, Sonnenbrille und angegrautem Bart die Show stehlen könnte. Man könnte auch sagen, dass Sido, nur begleitet von seinem fast alles mitsingenden DJ Desue und den beiden Vokalisten Karen und Adesse sowie einigen rappenden Kumpels, einen ziemlich einsamen Abend verbringt.