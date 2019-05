Sibylle Bergs „Wonderland Ave.“ : Triumph der Roboter

Mülheim/RUhr Bei den Mülheimer Theatertagen wurde Sibylle Bergs „Wonderland Ave.“ aufgeführt.

Während die Zuschauer im Theatersaal der Stadthalle Mülheim Platz nehmen, sticht gleißendes Licht in die Augen. Auf der Bühne zeichnen sich schemenhaft die Umrisse eines liegenden Kolosses ab. Vogelgezirpe, Tierlaute wie im Zoo. Dann wird es dunkel im Raum und hell auf der Bühne. Auf dem fleischigen Riesen kauert sein menschliches Ebenbild, der Schauspieler Bruno Cathomas. Daneben eine Frauenstatue. Zackig nahen fünf Roboter in menschlicher Gestalt und scheuchen den Schlafenden auf: „Ein bezaubernder Tag in unserer friedlichen Einrichtung beginnt!“