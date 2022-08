Lesung von Sharon Dodua Otoo : Aus Sätzen werden Zeitschleifen

Die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo. Foto: Ralf Steinberger

Düsseldorf Die Kunstsammlung K21 wurde zum Eintrittstor ins Universum einer starken Erzählerin. Sharon Dodua Otoo stellte ihren Debüt-Roman „Adas Raum“ vor und gab Einblicke in ihre Schreibwerkstatt.

Der Bachmann-Preis sei ihr eher zugestoßen. „Wenn ich gewusst hätte, wie wichtig er ist, wäre ich da wohl nicht so locker geblieben“, gab Sharon Dodua Otoo im Gespräch mit Christine Breitschopf, seit April 2021 Bibliotheksleiterin der Kunstsammlung K21, zu. Im Rahmen des Literarischen Sommers war die Schriftstellerin, Publizistin und Aktivistin dort zu Gast, um ihren Debütroman „Adas Raum“ vorzustellen. An dem habe sie fünf Jahre geschrieben. „Länger, als ich dachte“, verriet die gebürtige Britin schmunzelnd.

Humor und ein Gespür für das Unerwartete blitzen auch in ihren Geschichten immer wieder hervor. Dieses Zusammenspiel hat wohl auch die Jury des Bachmann-Preises überzeugt, die Sharon Dodua Otoo 2016 für die skurrile Shortstory „Herr Grottrup setzt sich hin“ die Eherung verlieh. Die Auszeichnung habe ihr vieles leichter gemacht, räumte die in Berlin lebende Schriftstellerin ein.

An diesem Abend gab sie Einblicke in ihre Schreibwerkstatt, erzählte, dass sie ursprünglich nicht auf Deutsch geschrieben habe, wie sie sich die Figuren in „Adas Raum“ erarbeitet hat und wie es dazu kam, dass sie 2021 während der Ruhrfestspiele in Recklinghausen mit „Resonanzen“ ein schwarzes Literaturfestival auf die Beine stellte.

Für ihr Romandebüt, das es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schaffte, tauchte Dodua Otoo tief ein in die Welt von vier Frauen, die in unterschiedlichen Epochen leben und sich gegen Vorurteile, Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit durchsetzen müssen. „Lesende werden durch die Zeiten geschleudert“, stellte Dodua Otoo fest. Chronologisch zu erzählen, sei nicht ihre vorrangige Idee gewesen, lieber spreche sie von Zeitschleifen, will sich die Weite der auf diese Weise entstehenden Räume erschließen. „Die deutsche Sprache hat für viele Begriffe mehrere Bedeutungen, aber Raum ist da sehr viel konzentrierter, als es das englische Room ist“, erklärte sie dem Publikum.

Magischen Realismus nennt die Literaturwissenschaft ihre Liebe zum Übernatürlichen und ungewöhnlichen Perspektivwechsel. So gab sie beispielsweise in „Adas Raum“ einem Zimmer in einem KZ, einem Besen oder einem Reisepass eine Stimme und lässt ein körperloses Wesen darauf hoffen, eine neue wichtige Aufgabe zugedacht zu bekommen.

Lebendig, sympathisch und mit einer großen Liebe zur Kunst des Fabulierens verriet sie, dass sie einer ihrer Frauenfiguren im Buch, der Mathematikerin Ada Lovelace, einfach mal eine Affäre mit Charles Dickens angedichtet hat. „Von beiden war bekannt, dass sie befreundet waren und außereheliche, Liebschaften hatten, also warum nicht miteinander“, fragte die Publizistin und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Es hätte doch sein können.“ Motiviert habe sie auch, dass „wohl jeder schon mal von Dickens gehört hat, aber von Ada Lovelace nicht, obwohl sie doch so eine wichtige Persönlichkeit für die Wissenschaft war.“