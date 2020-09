Synodaler Weg : „Wenn ich groß bin, werde ich Päpstin“

FRANKFURT Sexualität und Frauenfrage – die katholische Kirche stellt sich auf ihrem Synodalen Weg schwierigen Themen. Entsprechend heftig wurde um Positionen und Bewertungen gerungen.

Zweiter Knackpunkt: Was tun mit den Frauen in der katholischen Kirche? Wenn schon die glaubensfesten Westfälinnen „scharenweise zu Maria 2.0 überlaufen“, so Nicole Podlinski, Bundesvorsitzende der katholischen Landvolkbewegung, sei es allerhöchste Zeit zum Handeln. So vielfältig eine stärkere Beteiligung von Frauen diskussionswürdig und reformbedürftig ist, so kreisen die Fragen doch immer wieder ums Weiheamt. Natürlich wird dabei an eine gemeinsame Position kaum zu denken sein. Zumal auch über den Wert von Traditionen als ein Konstrukt von Männern bewertet wurde. Aber es blieb ein fairer Dialog. Typisch der Kommentar von Stefan Vesper vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken an Kardinal Rainer Maria Woelki: „Ich bin nicht ihrer Meinung, aber ich beginne, sie besser zu verstehen.“