Nicole Seifert stellt sich der Kritik von Ingrid Bachér „Für mich sind sie Heldinnen“

Im Publikum kam die Frage auf, wie Nicole Seifert zur Kritik Ingrid Bachérs an ihrer Darstellung stehe. Die Schriftstellerin hatte kürzlich im Gespräch mit der Rheinischen Post klargestellt, dass sie die von Seifert beschriebenen negativen Erfahrungen nicht gemacht hätte. „Ich habe niemals erlebt, dass über meine Texte weniger ernsthaft diskutiert wurde als über die der männlichen Autoren“, so Bachér. Sie räumte lediglich ein, dass zwar viele Frauen anwesend gewesen seien, sich jedoch nur wenige zu Wort gemeldet hätten. Die in Düsseldorf lebende Schriftstellerin warf der Wissenschaftlerin vor, schon bei der Recherche für ihr Buch eine vorgefasste Vorstellung gehabt zu haben in Bezug darauf, was sie hätte finden wollen.