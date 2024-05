Prokofjews Klavierkonzert Nr. 1 in der Tonhalle Das Meisterwerk eines Frühvollendeten

Des-Dur ist eine seltsame Tonart. Sie gilt als weich, zärtlich, innig, nah auch an der Gefühligkeit. Das legendäre „Regentropfen-Prélude“ von Chopin steht beispielsweise in Des-Dur. In früheren Epochen fand Des-Dur allerdings kaum statt; in den beiden Bänden von Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ gibt es immer nur Cis-Dur. Auch in Beethovens Sonaten ist Des-Dur eine Rarität, die allenfalls zur beherrschenden Tonarten in (langsamen) Mittelsätzen wird.