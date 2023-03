Nach Frank Schätzings Bestseller Der Schwarm startet heute – Seichtes Gewässer statt Tiefsee

Man war also gespannt, wie die Serie denn nun wirklich ist. Inzwischen stehen die ersten drei Folgen in der ZDF-Mediathek bereit. Und wer sie gesehen hat, mag denken: Frank Schätzing ist näher an Stephen King als „Der Schwarm“ an „Shining“. Einfacher ausgedrückt: Die Serie ist echt nicht so gut. Aber eben auch nicht total schlecht. Seichtes Gewässer statt Tiefsee, rumdümpeln statt volle Kraft voraus.