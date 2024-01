Menschenrechtspreisträger der Tonhalle Die Atmosphäre der Angst

Obwohl auch er mit Wladimir Putins Wiederwahl Mitte März 2024 rechnet, glaubt er nicht daran, dass dessen Rückhalt in der Bevölkerung so stark ist, wie es nach außen wirkt. „20.000 Russen haben anfangs gegen den Ukrainekrieg protestiert, der bei uns ja nur eine Spezialoperation genannt werden darf. Das ist nicht so wenig, wenn Sie bedenken, dass sich beim Prager Frühling im Frühjahr 1968 so gut wie gar kein Widerstand regte.“ Während die Älteren tendenziell eher hinter Putin stehen, seien Jüngere mit vielem nicht einverstanden.