Selbstversuch in einem Escape Room 60 Minuten Nervenkitzel

Meine erste Begegnung mit dem Grusel waren die Edgar-Wallace-Filme im Fernsehen. Heute muss ich beim Wiedersehen allenfalls schmunzeln, damals, in den frühen Siebzigern, kroch die Angst an mir hoch wie die Schlange am Bein von Karin Baal in „Der Hund von Blackwood Castle“. Kein Gedanke an die Coolness, mit der Roger Moore als James Bond ein solches Reptil in seinem Badezimmer flambierte (in „Leben und sterben lassen“). Dabei war es eine Natter.