Bewegende Uraufführung bei den Ruhrfestspielen Theater aus der Perspektive der Opfer von Hanau

Über die rechtsextremen Mordanschlägevor zwei Jahren in Hanau ist viel berichtet worden. In der klugen, schockierend klaren Zusammenstellung der Theater-Uraufführung „And now Hanau“ von Tuğsal Moğul hat jedoch sicher bisher niemand das Behördenversagen vor, während und nach den rechtsextrem motivierten Morden von Hanau vor Augen geführt bekommen. Bei der Premiere, die Teil des Programms der Ruhrfestspiele ist, konnte man außerdem noch etwas lernen über das Problem des strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft.