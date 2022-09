Kolumne Studentenleben : Mit dem Zug quer durch Europa

Die vorlesungsfreie Zeit kann man für eine Interrail-Tour nutzen. Spontan reisen, Kontakte knüpfen und Neues erleben – nach der Pandemie zählen diese Dinge für Studierende umso mehr.

Heute im Elsass, gestern noch am Comer See, davor Zürich und Paris. Und morgen früh geht’s mit dem Zug nach Luxemburg. Dieses spontane Reisen ermöglicht uns das Interrail-Programm der europäischen Eisenbahn-Gesellschaften. Dieses Projekt feiert 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Es möchte jungen Menschen ermöglichen, Europa über die Schiene zu entdecken. Auf der Webseite des Unternehmens kann man zwischen verschiedenen Tickets wählen, je nachdem wie viele Reisetage man pro Monat plant. In der dazugehörigen App kann dann die eigene Route geplant werden. Oder man entscheidet ganz spontan am Bahnhof, wo es hingehen soll. Zu beachten ist, dass für manche Züge Platzreservierungen nötig sind und dass man nur zwei Mal durch das Heimatland fahren darf. Ein befreundetes Pärchen ist erst in Zürich zu uns gestoßen. Die beiden haben ihre Interrail-Tickets im Rahmen des Projekts #DiscoverEU der europäischen Union gewonnen. Die verlost jährlich zweimal 35.000 Tickets an Europäerinnen und Europäer im Alter von 18 Jahren. Die beiden sind seit Anfang des Monats unterwegs: Prag, Bratislava, Budapest, Innsbruck. Mal in modernen Schnellzügen, mal in der Bimmelbahn durch die Alpen. Mal die Erschöpfung in leeren Abteilen ausschlafen, mal auf dem Teppichboden im randvollen Zug hocken und Uno mit drei Schwedinnen spielen, die auf dem Weg nach Augsburg sind.