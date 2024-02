Science-Fiction ohne Stereotypen 'The Expanse' als Pionier für Gleichberechtigung

„Kate war die Königin von ‚Star Trek’“, sagt der damalige Produzent Rick Berman. „Sie hing mit echten Astronauten und Hillary Clinton ab; sie warb für mehr Frauen in Führungspositionen... aber dann erschien dieses wunderschöne, blonde Babe mit großen Brüsten.“ Die Einschaltquoten schnellen um 60 Prozent in die Höhe, als die Figur „Seven of Nine“ hinzustößt, die aus fadenscheinigen Grünen stets einen hautengen Catsuit und High Heels trägt. Die Darstellerin Jeri Ryan erinnert sich: „Mein Kostüm war so eng, dass man sehen konnte, wenn ich darunter Gänsehaut bekam. Und das Korsett darunter war so eng, dass ich kaum Luft bekam. Aber ich protestierte erst, nachdem ich zum vierten Mal in Ohnmacht gefallen war.“