Ab 2026 Andreas Karlaganis wird Intendant am Schauspielhaus Düsseldorf

In die Karten seines ausgedachten Spielplans ließ er sich indes nicht schauen; der sei ohnehin auf dem Reißbrett entstanden und noch wandelbar, sagte er. Aber auch das machte er deutlich: Nach seinen bisherigen Berufserfahrungen an den großen Häusern in Berlin, München, Zürich und Wien ist er davon überzeugt, dass es viele Arten der Inszenierung und der Dramatisierung gibt. Offenheit und ehrliche Neugierde sind vielleicht die Stichworte, die ihn am ehesten charakterisieren. Kein Freund ist er allerdings von wenig überzeugenden Romanadaptionen. Das Theater, so der 49-Jährige, dürfe doch nicht sein Tafelsilber an dramatischen Stoffen verscherbeln und stattdessen zu Netflix verkommen.