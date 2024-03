Tom Odell in Köln Starker Auftritt, geschwächte Fans

Hilfe, wir brauchen hier Hilfe! Sani!“, wird Tom Odells Gesang plötzlich von lauten Rufen aus der Mitte der Halle unterbrochen. Handytaschenlampen werden wild hin und her geschwenkt. Unruhe breitet sich im Publikum aus. Einige versuchen, zu erspähen, was wohl passiert sein mag. Sanitäter eilen in den Saal, bahnen sich mit Unterstützung der Security ihren Weg durch die gut gefüllte Konzerthalle. Kurzzeitig wird es recht still. Bis das Rettungsteam laut rufend den Rückweg antritt. Ein junges Mädchen ist kollabiert, liegt in den Armen eines der Helfer. Für sie ist das Konzert vorbei, bevor es so richtig angefangen hat. Sie wird nicht die Einzige bleiben. Das Konzert geht weiter.