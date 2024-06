Schumann-Messe in Düsseldorf „Romantische Schwärmerei“ im Gotteshaus

Nun erklingt die „Missa sacra“ an dem Ort, an welchem der Meister damals neben seinem Job als Städtischer Musikdirektor regelmäßig wirkte: in der Düsseldorfer Maxkirche. Beim Schumannfest wird sie von Chor und Orchester des Gotteshauses unter Leitung von Markus Belmann aufgeführt. Die Solisten sind Helena Günther (Sopran), Boheyon Mun (Tenor) und Rolf A. Scheider (Bass). Die Orgel spielt Silvan Meschke.