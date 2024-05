Schumannfest in Düsseldorf Aufbruch mit Schumann und Prokofjew

Schumann und Prokofjew verbindet eine zentrale Eigenschaft: Beide stehen jeweils für einen Neuanfang. Ist Schumann einer der epochemachenden Architekten der musikalischen Romantik, so katapultiert Prokofjew die Gattung Klavierkonzert mit seinem ersten Konzert für Klavier und Orchester Des-Dur von der russischen Romantik in die russische Moderne. Trotz Tonalität passiert harmonisch und klanglich fundamental Neues, indem Prokofjew im Jahr 1911 beispielsweise nicht nur jemanden wie Schostakowitsch vorwegnimmt, sondern ihn noch an Originalität übertrifft.