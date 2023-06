Schumannfest in Düsseldorf Ein Hörerlebnis zum Klimaschutz

Los ging es mit Colin Jacobsens „A Short While To Be Here“ nach den American Folk Songs von Ruth Crawford Seeger. Die amerikanische Folklore wird alsbald chromatisch verdichtet, kontrapunktisch vertieft und in freitonale Gefilde hinausgetragen. Der Reigen verschiedener Kompositionsstile mündet in schönster Klang-Magie mit schillernden, die Fantasie anregenden Reflexen. Am Schluss werden beispielsweise Imaginationen von Lichtspielen in blauem Wasser möglich.