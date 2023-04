Die „Leningrader“ Symphonie in der Tonhalle Anklage statt Propaganda

Betont unschuldig kommt eine Melodie um die Ecke geschlendert. Einfältig wie ein Kinderlied. Als hätte sie die Hände in den Hosentaschen. Im Hintergrund aber knattert die kleine Trommel, unablässig, unerbittlich, lauter und lauter. Rohe Kraft treibt diesen Bolero voran, peitscht die Melodie vor sich her, stachelt sie gewaltsam auf, bis sie zur Fratze anschwillt, zum alles verschlingenden Monster. Was harmlos beginnt, endet im Inferno.