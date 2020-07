Postkarten : Schöne Grüße!

Düsseldorf Eigentlich hätten wir uns das auch denken können. Der Aufruf, uns Postkarten zum 150. Geburtstag solcher Kartengrüße zu schicken, fand hundertfache Reaktionen. Das beweist: Unsere Leser sind nicht nur Leser, sondern auch begeisterte Postkartenschreiber.

Die erste Erkenntnis beim Anblick des Postkartenstapels: Unsere Leser sind nicht nur Leser, sondern auch Schreiber, begeisterte Postkartenschreiber. Anders ist die schöne Flut an bunten Karten nicht zu erklären, die uns in den vergangenen Tagen erreichte.

Auch wenn viele Kartenschreiber älteren Jahrgangs sind, so berichten viele auch, wie sie mit ihrer Leidenschaft die Jüngeren angesteckt haben. Das macht Mut für die nächsten 150 Jahre der Postkarte. Und noch eins ist uns sofort ins Auge gefallen: die gestochene Handschrift vieler Absender. Darum an dieser Stelle ein Appell an den Nachwuchs: Nehmt euch ein Beispiel an Oma und Opa, wenn Eure Schrift auch entziffert werden soll! Zwei Kartenschreiber waren ganz gewieft und ließen uns einen scheinbar kryptischen Text zustellen. Doch diese Spielchen kannten wir bereits! Es ist die perfekte Spiegelschrift gewesen, die wir (pardon) in den „Sanitärräumen“ der Redaktion entspiegelt und lesbar gemacht haben.

Was die Karten uns erzählten? Postkartenliebe pur. Und dann noch 1000 tolle Geschichten – über verlorene und gefundene Exemplare und Postkarten, die Ehe stifteten. Wir haben von Regina Löffler aus Viersen gelernt, dass das Postkartenschreiben schneller ist, als den Computer hochzufahren, und dass man gelegentlich beim Schreiben schon die fröhlichen Gesichter der Empfänger sehen kann. 100 Jahre alte Postkarten erreichten uns mit historischen Stadtansichten, Cartoons und einer Karte aus Stockholm mit Abba von 1979, die nie abgesendet wurde und die jetzt Johanna Merschendorf-Ruß aus Dormagen zu uns auf die Reise schickte. Einen Tipp für Italienreisende gab es auch: Briefmarke heißt dort „Francobollo“; wer glaubt, mit „Porto bello“ richtig zu liegen, konfrontiert den Kartenverkäufer mit dem Wunsch nach einem schönen Hafen.

Gerührt hat uns die Karte von Marlies Walters aus Straelen, die seit Corona ihren vier kleinen Enkelkindern ein bis zweimal pro Woche je eine Postkarte mit Tiermotiven schreibt, damit sich jeder ein individuelles Tieralbum zusammenstellen kann. Wir wurden mit einem Rotkehlchen bedacht. Lieben Dank. Aber auch die Klage aus Duisburg fand unsere Unterstützung, dass der liebgewonnene Briefkasten gleich um die Ecke bei Nacht und Nebel entfernt wurde. Ohne Kasten kein Versand. In diese Logistikkette gehört auch der Briefträger, von denen wir auf den Karten ein paar kennenlernen durften. Etwa jenen, der am Gartenzaun die Grüße laut vorlas, damit auch die Nachbarschaft etwas davon hatte.

Wer glaubt, Kartengrüße seien nichts für die Ewigkeit, irrt. Wir bekamen Fotos von fast maßlosen Pinnwänden, an denen die Kartenbeute ausgestellt wurde. Die Postkarte lebt weiter, am Kühlschrank und in Schuhkartons.

Noch was vergessen? Ach ja, das PS: Also, wenn Postkarten-Glückwünsche mit einem Haufen von glitzerndem Konfetti im Umschlag garniert werden, so kann man das ruhig außen notieren. Unser ungestümes Aufreißen jedenfalls hat für eine farbenfrohe Überraschung gesorgt.