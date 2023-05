Premiere von "Traumschiff" „Traumschöff“ auf Schlingerkurs

„Ahoi, ihr Landratten“, ruft ein schnieker Kapitän in den Saal, „seid ihr urlaubsreif?“ Im „Theater an der Kö“ hat das „Traumschöff“ angelegt. Rechts und links der Bühne türmen sich die Wellen, hinter der Reling öffnen sich drei Kabinen. „Wir erwarten an diesem Abend hohen Seegang“, verkündet der stattliche Mann in der schneeweißen Uniform und fordert: „Wann immer das Wort ‚Welle‘ fällt, brandet hier eine Welle durch, schöner als im Stadion.“ Sogleich macht er die Probe aufs Exempel: „Was ist der Lieblingskuchen von Helene?“ Freudig kommt es zurück: „Donauwelle!“ Und schon reißen alle die Arme hoch. Rührend, wie brav auch die orangefarbenen Rettungsringe aus Pappe um den Hals drapiert werden, die es am Eingang gab.