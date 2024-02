Schenkung an den Kunstpalast Beklemmende Direktheit

Sein 60. Geburtstag veranlasste den Privatsammler zu der jetzigen Schenkung an den Kunstpalast. Deren hohe Bedeutung würdigt Felicity Korn, Leiterin der Sammlung Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Man habe Positionen dazugewonnen, die in der Erwerbspolitik des Museums in den letzten Jahrzehnten wenig berücksichtigt wurden. Dazu gehört der Künstler Thomas Hirschhorn, der bisher in der hauseigenen Sammlung nicht vertreten war. „Dank dieser Schenkung sind wir nun im Besitz eines umfangreichen Bestandes seiner Arbeiten“, sagt Felicity Korn.