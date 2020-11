Junges Schauspiel : Theater will Schüler auch im Lockdown erreichen

„Eine schöne Herausforderung in der Krise“, findet Stefan Fischer-Fels, der Leiter des Jungen Schauspiels, das Vorhaben, das Theater in die Schulen zu tragen. Foto: Thomas Rabsch/Schauspielhaus

Düsseldorf Das Junge Schauspiel Düsseldorf plant ein Programm, wie der Unterricht an Schulen in Corona-Zeiten kulturell unterstützt werden kann.

Wie verzwickt die Sache mit dem Einfallsreichtum ist, zeigt die aktuelle Diskussion um die Schulen. Regelbetrieb, Fernunterricht oder Hybrid-Konzept? Darüber streiten Politiker seit Beginn der Corona-Pandemie, und weil ihnen auch nach Monaten noch ein Plan fehlt, läuft alles wie gehabt. Derweil versinken Schüler, Lehrer und Eltern in Unsicherheit. Schuldirektoren, die beherzt neue Wege gehen, holen sich blutige Nasen, weil ihre Initiative in keiner Verordnung steht.

In den Theatern läuft das anders. Von ihnen wird erwartet, dass sie die Regeln strikt befolgen und zugleich den Schöpfergeist befeuern. „Eine schöne Herausforderung in der Krise“, findet Stefan Fischer-Fels, der Leiter des Jungen Schauspiels. Erneut nicht spielen zu dürfen, wiegt schwer, vermag einen Optimisten wie Fischer-Fels jedoch nicht in die Knie zwingen.

Info Angebote des Schauspielhauses Diskussion Um Bildungsmythen und konkrete Visionen im Corona-Schuljahr geht es bei einer Digital-Diskussion, zu der das Schauspielhaus per Live-Stream am 23. November, 19 Uhr, auf Facebook einlädt. Unter anderem nimmt Birgit Planken, Leiterin der Maria-Montessori-Gesamtschule in Flingern teil. Weitere Infos: cafeeden@dhaus.de.

Weihnachtsstück Die Premiere von „A Christmas Carol“ musste verschoben werden. Als Ausgleich gibt es ein Mini-Hörspiel vom Weihnachtsstück unter

https://www.dhaus.de/blog/dradio-hoerspiel/

Er und sein Team denken über Alternativen nach, falls die Theater auch weiterhin geschlossen bleiben. Mobile Produktionen kann er sich vorstellen, mitten in der Stadt, Vorstellungen im Hofgarten oder auf dem Platz vor dem Jungen Schauspiel an der Münsterstraße. Zurzeit macht er sich aber vor allem Gedanken darüber, wie er seine wichtigsten Partner, die Schulen, wieder willkommen heißen und zugleich entlasten kann. „Wir möchten die Schulen unterstützen und uns am Unterricht beteiligen“, sagt Fischer-Fels. Das Theater mit seinen heutigen Fragestellungen und den vergnüglichen Zwischentönen fehlt den Schulen, hören die Pädagogen des Jungen Schauspiels immer wieder, wenn sie mit den Klassen arbeiten.

Leise Hoffnung macht dem Theatermann ein neuer Erlass, der vor wenigen Tagen publiziert wurde. Darin heißt es, dass Schulen während der Pandemie außerschulische Angebote fester Kooperationspartner wahrnehmen dürfen. Das Junge Schauspiel ist ein solcher Partner. „Als Kompetenzzentrum für kulturelle Bildung könnten wir künstlerische Unterrichtseinheiten in unseren Räumen anbieten und helfen, die Schülergruppen vor Ort zu entzerren“, sagt der Theaterleiter. Schulklassen könnten zum Beispiel Darsteller aus dem aktuellen Anne-Frank-Stück „Liebe Kitty“ treffen und mit ihnen auf großer Bühne über Antisemitismus und Rassismus diskutieren. Selbst Naturwissenschaften ließen sich über Fragen zu Licht und Ton im Theater vermitteln. Mit zwei Schulen prüft Fischer-Fels gerade mögliche Modelle. Jedoch will er das erneute Treffen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten in der kommenden Woche abwarten, bevor es an die konkrete Umsetzung geht, denn das Stop-and-Go-Manöver strengt an.

Die Spielzeit ist zunächst bis Dezember durchgetaktet. In den wenigen Wochen von September bis zum Beginn des Teil-Lockdowns am 2. November konnten nicht alle Premieren und Vorstellungen, die vorgesehen waren, auf die Bühne gebracht werden. „Liebe Kitty“ wurde als Voraufführung gestreamt, die Uraufführung ist auf Dezember verschoben ebenso wie „A Christmas Carol“ von Charles Dickens, das vom Geizkragen Scrooge erzählt. Ob das Weihnachtsstück tatsächlich im Advent live gezeigt werden kann, steht in den Sternen. Fischer-Fels vermag keine Prognosen abzugeben. „Dann zeigen wir es eben im Januar.“