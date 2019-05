Theater : Flucht in magische Traumwelten

Düsseldorf Das Schauspielhaus bringt „Fanny und Alexander“ nach der Vorlage von Ingmar Bergmans Film auf die Bühne.

Gleich die erste Szene des Abends setzt Maßstäbe für eine Bedrückung, die sich mit Unterbrechungen bis zur Pause hinzieht. Der Bischof zwingt Alexander, den zehnjährigen Sohn seiner neuen Frau, auf einen Schulstuhl. Die Inquisition beginnt. „Warum lügt man, Alexander?“, lautet die bohrende Frage des Stiefvaters, der die Kinder in sein moralisches Konzept zwingen will. Da hilft kein Anflug von Frechheit, keine kesse Gegenrede, Nachgeben ist die einzige Ausflucht. Auf der großen Bühne treffen hier die zwei wichtigsten Darsteller aufeinander. Christian Erdmann ist der Bischof. Im Ton leise, in der Haltung eher zurückgenommen, vom kirchlichen Auftrag überzeugt, tritt er seiner Welt gegenüber. Es wird quälend lange dauern, bis sich die unter diesem Pfaffenrock lauernde Bigotterie entlarvt. „Ich möchte, dass du wie neugeboren in mein Haus kommst“, so hat er seine Ehefrau begrüßt. Abschwören sollen sie und ihre Kinder dem Theaterleben. Denn: „Die Wirklichkeit ist eine Hölle.“ Erdmann tritt auf mit einer Sanftheit, die Angst macht. Dem jungen Alexander will er als Erzieher seine Wahrheit eröffnen. Hinter Alexander steht die Schauspielerin Lea Ruckpaul. Allein ihrem faszinierenden Spiel zu folgen, lohnt schon den Besuch der Düsseldorfer Inszenierung. Ruckpaul verkörpert die von inneren Dämonen verfolgte, äußerlich noch sehr kindliche Figur geradezu vollkommen. Unbekümmert erlebt man den Jungen praktisch nie, wohl aber mutig und keck, dann wieder verschlossen und abweisend, immer aber hilfesuchend: bei der Mutter, die ihm diesen schrecklichen Stiefvater beschert hat, und bei dem Geist des toten Vaters. Wie in „Hamlet“ kommentiert der die Vorfälle. Da ist sie wieder, die Theaterwelt, an die sich die Mitglieder der Familie Ekdahl klammert, wo alle glücklich sind: „Wir spielen, wir spielen, wir spielen – weil es uns Spaß macht.“ Das ist das Credo der Schauspieler, der Regisseur will mehr. In Stephan Kimmigs Inszenierung scheint auch Ingmar Bergmans Leidenschaft für metaphysische und religiöse Sinnfragen durch.