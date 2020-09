Düsseldorfer Schauspielhaus fasziniert mit Heine : Traumhafte Zeitreise durch Heines Welt

Düsseldorf Das Düsseldorfer Schauspielhaus entführt das Publikum zu Spielzeitbeginn aus dem Theater.

Hanna Werth steht mit einem Megaphon auf dem Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus und brüllt die schönste Literatur in die Luft. Ein paar Jugendliche kommen vorbei, schauen, ob was geht, Unsinn vielleicht, diesen aber doch sein lassen, als die Schauspielerin erklärt, was sie da macht, denn das finden sie gut. Es geht um Freiheit; um Frankreich und Amerika, um Deutschland und um Düsseldorf.

Darüber hat sich Heinrich Heine, der in Düsseldorf geboren und aufgewachsen ist, sein Leben lang den Kopf zerbrochen. Seine gescheiten Betrachtungen über die Ereignisse seiner Zeit offenbaren das Wesen politscher Zustände im Allgemeinen und sind insofern von beständiger Aktualität. Das Düsseldorfer Schauspielhaus widmet dem Dichter zu Beginn der soeben eröffneten neuen Spielzeit einen exquisiten theatralen Rundgang mit dem Titel „Lieber ein lebendiger Hund als ein toter Löwe!“, was unter Corona-Bedingungen eine gute Idee ist, denn die Zuschauer werden in kleinen Gruppen durch das Haus und hinaus geführt, mit Maske und Abstand.

Die Tour beginnt mit der Pariser Matratzengruft. Der schwerkranke Heine hat sie sieben Jahre lang nicht verlassen können. „Von mir ist nichts mehr zu erwarten“, zitiert Schauspieler Thomas Wittmann den Dichter, während er sich im Foyer auf einem Matratzenberg lümmelt. An Gott gerichtet: „Du schufest den fröhlichsten Dichter und raubst ihm jetzt seine gute Laune.“ Von nun an geht es eindreiviertel Stunden durch das Heine-Universum. In die weitverzweigten Gänge des Theaters führt der Trip die Besucher, wo sie mit Heine-Sound geduscht werden. Aus Lautsprechern erklingen Gedichtvertonungen, Zitate werden geflüstert, manchmal summt eine Frau. „Küsse meine Lippen“ ist an eine Wand gekritzelt „Du musst dich in mich verlieben“ an eine andere. Regisseur Jan Philipp Gloger hält weitere kleine Überraschungen nicht nur in den Fluren parat. Er kreiert eine Geisterbahn des guten Geschmacks, um der Vielstimmigkeit Heines die Ehre zu erweisen.