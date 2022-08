Schauspielhaus Düsseldorf stellt Spielplan vor : Von „Ödipus“ bis „Odyssee“

Info

Großes Haus „Othello“ von Shakespeare in einer Fassung von Lara Foot am 2. September; „Franziska“ – ein modernes Mysterium von Frank Wedekind am 8. Oktober; Musical „Cabaret“, Regie André Kaczmarczyk, am 5. November; „Robin Hood”, Kinder- und Familienstück als Koproduktion von Schauspielhaus und Jungem Schauspiel, am 20. November.

Kleines Haus „Ödipus“ nach Sophokles am 3. September; „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch am 1. Oktober.

Junges Schauspiel „Moby Dick“, ab 15 Jahre, am 9. September; „Wenn Wolken wachsen“, ab zwei Jahre, Uraufführung am 18. September; „Don Giovanni“, musikalisches Highschool-Drama nach Mozart, ab 12 Jahre, am 1. Dezember.

Stadt:Kollektiv „Die Nacht so groß wie wir“ nach dem Roman von Sarah Jäger am 29. Oktober; „Odyssee“ von Pavlo Arie, frei nach Homer, im Februar 2023.